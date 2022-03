Extra festivaldag voor Antilliaanse Feesten

Het is twee jaar oorverdovend stil gebleven aan de Blauwbossen in Minderhout, maar midden augustus zullen de Antilliaanse Feesten weer plaatsvinden. En de 38ste editie wordt meteen een unicum in de geschiedenis. “Voor het eerst in de geschiedenis van ons festival, zal ook donderdagavond een volwaardig programma krijgen”, zegt Freya Verschueren. “We voelen het al zo lang kriebelen en ook ons publiek is er duidelijk klaar voor. Daarom hebben we niet lang getwijfeld om dit jaar voor drie dagen festival te gaan. Deze aankondiging doet ons dan ook heel veel plezier. Vanaf de prille beginjaren heeft het Antilliaanse Feesten gevoel het hart van duizenden mensen veroverd. We zijn klaar om hen dat gevoel opnieuw te laten beleven.”