Europees Erfgoedlabel voor Wortel en Merksplas Kolonie

In de zomer van 2021 werd Wortel, een jaartje later dan eerst gehoopt, Unesco Werelderfgoed. De kolonie van Merksplas moest uit het dossier genomen worden omdat het niet volledig meer aan de regels voldeed. Maar van de Europese Unie krijgen de twee sites wel het Europees Erfgoedlabel. Die prijs werd in 2020 – toen voor het eerst aan een Vlaamse site – al toegekend maar corona stak er telkens een stokje voor om een moment te kiezen. “Maar maandag 13 juni is het dus inderdaad zover”, zegt minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “Europees commissaris Mariya Gabriel zal dan het erfgoedlabel overhandigen.”

Sociaal experiment

Het is een label dat om de twee jaar wordt uitgereikt. “Plaatsen die zo een label verdienen, doen dat omdat ze de Europese geschiedenis, cultuur en integratie weerspiegelen. De Koloniën van Weldadigheid, waar de Wortel- en Merksplas-Kolonie onderdeel van uitmaken, tonen hoe in het voormalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een sociaal experiment werd opgezet om armoede tegen te gaan. Arme stedelingen kregen verplicht een nieuwe thuis op het platteland. In een ‘kolonie’ konden ze een nieuw leven opbouwen door van de landbouw te leven en onderwijs te volgen. Na een eerste kolonie in Frederiksoord werden in zeven jaar tijd zeven koloniën opgericht, waaronder die van Wortel en Merksplas. Het wonen en werken in de weldadigheidskoloniën leverde een zeer typisch landschap op dat tweehonderd jaar na hun ontstaan nog altijd herkenbaar is. Het is een uniek project in Europa en stond aan de basis van onze welvarende verzorgingsstaat”, zegt Diependaele nog.