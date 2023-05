Emotioneel afscheid bij degradatie Moerse Boys: ‘Kon bijna niks eten vanochtend’

Vierde divisieHet voetbalsprookje van Moerse Boys leek ieder jaar weer een nieuw hoofdstuk te krijgen, maar na vier seizoenen in de vierde divisie is de ploeg gedegradeerd. Zoals bij ieder sprookje, gaat het boek een keer dicht. Een 1-2 nederlaag tegen Nuenen was de definitieve beslissing en dat viel de ploeg zwaar.