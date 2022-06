Eindelijk weer Heilig Bloed! Iedereen staat de popelen voor de processie, de foor, de jaarmarkt, de sfeer: “Hier hebben we zo naar uitgekeken”

De geschiedenis van het Heilig Bloed van Hoogstraten vangt aan omstreeks 1380 in het Noordbrabantse stadje Boxtel (Nl). In dat jaar stootte priester Eligius van den Aker (rector van het Heilige-Geestaltaar in de kerk van Esch) per ongeluk de kelk met geconsacreerde wijn om, toen hij de Heilige Mis opdroeg aan het altaar van de Heilige Driekoningen in de kerk van Boxtel. Het was 1652 toen de Heilig Bloedprocessie voor de eerste keer uitging in Hoogstraten. Het is een traditie geworden na meer dan drie eeuwen en jaar na jaar komen duizenden mensen naar Hoogstraten afgezakt om de processie te bewonderen. “We hebben de voorbije dagen stevig doorgewerkt om alles in orde te krijgen”, zegt pastoor Bart Rombouts. “De ornamenten, de vlaggen, de kledij. Alles is bijna klaar.” Via de scholen kwam er dit jaar een oproep voor kinderen die wilden meelopen. “Het heeft natuurlijk ook stilgelegen, maar het is dit jaar ook een late editie die midden in de examens valt. Misschien moeten we toch eens kijken hoe we daar een mouw aan kunnen passen, maar Heilig Bloed kan je natuurlijk niet van periode verwisselen. Die moet de eerste en tweede zondag na Pinksteren uitgaan.”