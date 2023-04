Eigen bier als kers op de taart: 7de jaar Restaurantbedrijf en Drankenkennis (7RDR) van VTI Spijker brouwt tripel ‘Spicarium’

Christ'l De Landtsheer schetst beeld van psycholo­gie en retoriek in de politiek

Christ’l De Landtsheer, voorzitter van de Political Communication Research Unit van het Departement Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, komt op 19 april een lezing geven in het CC Baarle over de politiek in Vlaanderen en vooral hoe het komt dat sommige politiekers meer dan andere het debat bepalen.