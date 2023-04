Eerbetoon aan ome Rudo: Moerse Boys-debutant (18) speelt op schoenen van overleden clubicoon Gommers

REPORTAGE. Toon Van Dun (68) en Herman Herrijgers (58) kruipen nog één keer samen achter de draaitafel van 't Fortuin: “We waren als broers voor elkaar”

Aftellen doen ze in Meer en omstreken. ’t Fortuin keert op 1 april terug naar de prille roots van het discotheekleven. Achter de draaitafel: Toon Van Dun en Herman Herrijgers als pioniers, aangevuld met Jan Voerman die er later verzeild geraakte. “We hadden op een avond een afzegging en we vroegen Toon om te komen draaien. Het kot was nadien te klein”, lacht Herman Herrijgers. De jaren ‘60, '70 en ‘80 zullen herleven met de ‘Jeans On Reunion’.