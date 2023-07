‘Een kunstenaar in de lucht’ neemt afscheid: de laatste passagiersvaart van Ad ‘Ballon’ Haarhuis

2de editie Chill Mill Festival verwacht 6.000 bezoekers: “Toch wel een pak meer dan vorig jaar. Het is het schoonste compliment”

Het Chill Mill Festival wordt een blijvertje, dat is duidelijk. Nadat de eerste editie vorig jaar afklopte op zo’n 4.500 bezoekers worden er nu al 6.000 feestvierders verwacht op de weide aan de Molenstraat dit weekend. Drie dagen lang pakt de organisatie er uit met een gevarieerde line-up, maar vooral met veel sfeer en good vibes only. “We zetten echt in op beleving. De glimlach van de bezoeker, daar doen we het voor.”