Een gsm-mast voor Meersel-Dreef ? Het zit er voorlopig niet in: “Maar alle hoop op 5G en een gsm-mast op de transportzone”

Meersel-DreefMeersel-Dreef moet in de toekomst niet meteen rekenen op een eigen gsm-mast. De huidige drie operatoren zien het niet als rendabel. Maar toch is er mogelijk verbetering op komst voor de ontvangst in het meest noordelijke dorp: het 5G-netwerk en een gsm-mast op de transportzone in Meer.

De gsm-ontvangst in Meersel-Dreef, het is al langer een heikel punt. De ontvangst van de Belgische netwerken is er al jaren ondermaats. Heel wat bewoners zitten er constant op een Nederlands netwerk. De smeekbede tot een gsm-mast was dus hoog, maar daar moeten ze in Dreef niet op rekenen. “We hebben aangeklopt bij de drie operatoren om de situatie aan te kaarten”, zegt schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Maar blijkbaar vinden ze het niet rendabel.”

5G

Maar toch wil Wittenberg voor een beetje hoop op verbetering wijzen. “Met de komst van 5G wordt de dekkingsverplichting voor operatoren opgetrokken van 98% naar 99,8% van het Belgische grondgebied”, zegt Wittenberg. “Onze hoop is dat ook het noorden van onze stad daarbij wordt meegenomen. Maar een garantie is er niet, want de operatoren mogen zelf de locaties kiezen waarin ze het bereik gaan verbeteren. Langs de andere kant hebben we eind maart een vergunning gegeven voor een zendmast op de Transportzone Meer. Dit gaat vermoedelijk ook een positieve impact hebben op de ontvangst in Meersel-Dreef.”

Vierde operator?

En dan is er nog de vierde operator die binnenkort actief wordt. “De stad zal deze operator eveneens benaderen met de vraag om een goed bereik te verzekeren in Meersel-Dreef. En Hoogstraten bekijkt ook of er mogelijkheiden zijn om subsidies binnen te halen in het kader van proefprojecten in 5G. “Ik heb 5G-demoprojecten in aanwezigheid van minister Petra De Sutter bijgewoond. Na overleg met haar kabinet gaan we onderzoeken hoe we met EU middelen een projectaanvraag kunnen doen met meerdere gemeenten.”