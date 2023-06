E19 was pas vrij om 5 uur vrijdagochtend

OPROEP. Vindt u dat er een effectieve bouwstop moet komen aan de Vrijheid?

Recent werd de omgevingsvergunning voor 24 appartementen en zes handelspanden goedgekeurd op de site van het voormalige hotel-restaurant De Tram aan de Vrijheid. Daarnaast lopen er nog projecten voor de site van brouwerij Brosens en zijn de bouwwerken gestart aan Bloemenhof. De vraag rijst of er op die manier niet te veel verkeer over de Vrijheid moet en stilaan hebben meer en meer inwoners er kritiek op aangezien volgens hen het verzadigingspunt bereikt is. Vindt u dat er een effectieve bouwstop moet komen aan de Vrijheid?