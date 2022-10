E19 naar Nederland weer vrij na ongeval met vrachtwagens in Meer: verkeer rijdt best om via A12 langs Bergen-op-Zoom

Grobbendonk De favoriete plekjes in de Kempen van Bartel Van Riet: “Van de natuur genieten en achteraf een biertje, zalig!”

Daar is de lente, daar is de zon. Ah nee, daar is de herfst, daar is de regen... En toch is dit seizoen zonder enige twijfel een prachtig moment om de Kempense natuur te ontdekken. Wij gingen samen met Grobbendonkenaar en natuurliefhebber van de zuiverste soort Bartel Van Riet (40) op zoek naar mooie, groene pareltjes om te ontdekken in de regio. Achteraf een lekker biertje als afsluiter van een heerlijke uitstap in de gezonde buitenlucht? “Na zo'n tocht is dat meer dan verdiend.”

3 oktober