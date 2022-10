E19 naar Nederland volledig dicht door ongeval met vrachtwagens: verkeer moet snelweg verlaten in Loenhout

Minderhout Discobar Kodex keert terug in de tijd met ouderwetse tentfuif uit begin jaren 2000: “Ze komen hier zelfs met bussen naartoe”

Discobar Kodex gaat op 29 oktober voor de negende keer terug in de tijd. Terug naar de begin jaren 2000 waarbij er elk weekend in een van de Hoogstraatse deelgemeenten wel ergens een tentfuif werd georganiseerd. “We willen nog eens het gevoel van toen naar boven brengen”, zegt Nick Martens. “En voor de editie van 2022 sparen we kosten nog moeite. We hebben weer zin om te knallen.”

11 oktober