Duizend (!) leerlingen Klein Seminarie zingen ‘Where are you Christmas’ voor de Warmste Week

Begin december, vlak voor de examens, werd het nummer opgenomen op de speelplaats onder leiding van de leerkracht muziek, Eva Vermeren. Het lied heet ‘Where are you Christmas’. “Klein Seminarie zingt voor kansarmoede Voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Met onze videoclip steunen wij De Warmste Week. Alle hulp is welkom om er voor iedereen een warme kerst van te maken”, zegt Eva Vermeren.

En nu allemaal meezingen... Sponsoren kan via BE70 4146 0000 2125 met mededeling: “De Warmste Week” - Klein Seminarie

I feel you Christmas

I know I’ve found you

You never fade away, oh

The joy of Christmas

Stays here inside us

Fills each and every heart with ...

