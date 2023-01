Drugsverslaafde poetsvrouw besteelt klanten: “Ze roofde ook auto's leeg”

Rafaela M.D.O. uit Hoogstraten stond maandag zowel terecht voor gewone diefstallen als voor huisdiefstallen. Het was haar partner die op 15 juni 2022 de politie verwittigde. “Hij had thuis onder andere drie gps-toestellen, een laptop en een powerbank gevonden die niet van hen waren”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. “Hij voegde er ook aan toe dat zijn vriendin een probleem heeft met cocaïne en cannabis.”

De producten waren gestolen uit verschillende voertuigen in Hoogstraten. De vrouw verklaarde dat ze regelmatig aan auto’s voelde of slotvast waren. Als dat niet het geval was, ging ze in de auto op zoek naar waardevolle spullen. Ze wilde de buit verkopen om haar drugsverslaving te bekostigen. ”Sinds 19 april 2022 werkte ze ook als poetshulp via een dienstenchequebedrijf”, vervolgt aanklager Veerle Van Gorp. “Verschillende klanten waar ze poetste legden klacht neer omdat ze geld uit portefeuilles stal. In totaal ging het om vier huisdiefstallen. Een intensieve behandeling voor haar drugsproblematiek dringt zich op.”