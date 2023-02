Dronken bestuurder (20) raakt verlichtingspaal en pleegt vluchtmisdrijf

Rijkevorsel Dronken bestuur­ster (29) onder­schept door patrouille

In de nacht van zaterdag op zondag onderschepte een politiepatrouille een dronken bestuurster op de Gammel in Rijkevorsel. De agenten grepen in toen ze zagen dat de dame al zwalpend over de weg reed. De 29-jarige vrouw was zichtbaar dronken en de patrouille wilde haar een ademtest laten afleggen, maar ze verzette zich. De politie besloot daarom de vrouw even op te sluiten voor openbare dronkenschap.

10:39