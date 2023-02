Drie Koningen en één Koningin schenken 5.800 euro aan De Slinger

Marleen De Vrij kiest elk jaar drie koningen uit om samen met haar rond Driekoningen op pad te gaan. Dit jaar waren dat Cis Van Aperen, Jurgen Reynders en Toon Verheijen. Op zaterdag trekken ze dan over de Vrijheid - en dit jaar ook enkele adresjes in Meer, Minderhout en Wortel - om dan de dinsdag erna ook langs de bedrijven te trekken. De twee tochten leverden dit jaar niet minder dan 5.800 euro op. Dat bedrag is overhandigd aan De Slinger in Wortel. Dat is een organisatie die activiteiten organiseert voor kinderen met een beperking. “We kunnen die centen zeer goed gebruiken, want we moeten een brandtrap laten plaatsen aan ons gebouw”, klinkt het bij de begeleiders. “Daarnaast hopen we ook nog wat spelmateriaal te kunnen aankopen.”