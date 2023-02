Dossier brandweerkazerne: “Gebrek aan ruimte ? Een goede ontwerper kan die uitdaging wel aan”

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor het bestek en het zoeken naar een ontwerper voor de nieuwe brandweerkazerne . De oppositie plaatste (opnieuw) heel wat kanttekeningen, maar het dossier werd wel goedgekeurd. Alleen: er is nog geen zekerheid over de aankoop van een derde stuk grond. “We zijn bezig met de onderhandelingen, maar ook zonder die grond moet het in orde kunnen komen”, klinkt het bij het lokaal bestuur.

In april 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen dat de nieuwe brandweerkazerne van Hoogstraten – waarin ook de post van Meerle zal geïntegreerd worden – in Minderhout komt pal op het kruispunt van de Bredaseweg-Meerseweg-Desmedtstraat. Een beslissing die er enerzijds kwam omdat de huidige kazerne niet meer echt aan de moderne noden tegemoet komt en anderzijds omdat de aanrijtijden in bepaalde delen van Hoogstraten niet goed zijn.

Derde perceel

Het bestek is nu klaar en de stad gaat de procedure starten om een ontwerper aan te stellen. Maar Tinne Rombouts (CD&V), die altijd tegenstander is geweest van het opdoeken van de post in Meerle, stelt zich toch vragen. “Het plan lijkt ons absoluut niet in overeenstemming met de oppervlakte die we ter beschikking hebben”, zegt Rombouts. “We hebben nu twee percelen met een oppervlakte van 3.995 vierkante meter, maar we hebben een vloeroppervlakte nodig van 3.800 vierkante meter. Mag de architect dan bepalen wat er geschrapt moet worden ? Ik denk dat het beter is dat we wachten tot er zekerheid is over de aankoop van het derde perceel.” Dat laatste argument deelt ook oppositiepartij Anders.

Volgens burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) is er geen reden tot paniek. “Er is wel degelijk een plan van eisen opgesteld”, zegt Van Aperen. “Het klopt dat we over het derde perceel nog in onderhandeling zijn, maar zelfs als die aankoop niet doorgaat gaan we er toch vanuit dat de kazerne er komt. Desnoods bouwen we in de hoogte, maar dat is natuurlijk niet ideaal. Een goede ontwerper moet om kunnen gaan met de uitdagingen.”

Over de grens

Tinne Rombouts haalde wel nog eens de sluiting van de brandweerpost Meerle aan. “Het klopt dat er overdag een betere dekkingsgraad zal zijn, maar ’s avonds en ’s nachts zal dat in Meerle en Meersel-Dreef niet het geval zijn. Meerle heeft een post met voertuigen om hulpverlening te garanderen. Ik vind het dan ook een beetje cynisch dat er een oplossing over de grens wordt gevonden.” Zij verwijst daarmee naar de overeenkomst tussen de hulpverleningszone Taxandria en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

