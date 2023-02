Dorpsraadcafés gaan opnieuw door in Hoogstraten en de deeldorpen

Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Alle zes hebben ze een eigen dorspraad. Het is al jaren de traditie dat in het voorjaar een openbare vergadering wordt gehouden waarbij enerzijds het stadsbestuur een woordje uitleg doet over de (toekomst)plannen voor het deeldorp. Anderzijds mogen buurtbewoners ook vragen stellen.

De dorpsraad van Meer vindt plaats op 8 maart in het LDC op de kloostersite. In Wortel is dat 4 april in de refter van De Wijsneus. Woensdag 19 april staat Minderhout op het programma in de zaal ’t Markenhof. Woensdag 26 april is de uitvalsbasis Ons Thuis in Meerle. Meersel-Dreef staat dan weer op 8 mei op de agenda. Hoogstraten is nog niet bepaald.