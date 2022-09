Doorgeefluik Hoogstraten Noord organiseert opendeurdagen

Hervé Hellemans startte jaren geleden met Doorgeefluik Hoogstraten Noord en richt zich op gezinnen en personen in armoede voornamelijk in Meerle, Meer en Meersel-Dreef. De mensen kunnen bij hem terecht voor kleding en voeding. Hervé deed het eerst vanuit de garage van zijn woning, maar verhuisde een jaar geleden naar de Herdico-site in Meerle. Door het succes van de vzw werd de opslagplaats echter te klein, maar daar is verandering in gekomen. De vzw heeft een ander deel van het gebouw kunnen bij huren. “Iedereen is uitgenodigd om 17 en 18 september om eens te komen kijken”, vertelt Hervé. “Alle steun is welkom, want voorlopig moeten we het nog altijd doen zonder steun van de stad en het is soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.”