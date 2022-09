Dogcoach Michel organiseert familiedag en hondenwandeling op De Bonte Beestenboel

Hoogstraten Energiecri­sis zorgt voor donkere wolken boven wintersei­zoen Noord Tennis Padel: “Factuur stijgt van 8.000 naar 50.000 euro”

De energiecrisis zorgt voor donkere wolken boven het winterseizoen van Noord Tennis Padel en de vele tennissers uit de regio die gebruik maakten van de hal in de Achtelsestraat. De energiefactuur voor zes maanden stijgt van 8.000 naar 50.000 euro. “Dat is een bedrag dat we gewoon niet kunnen ophoesten”, zegt bestuurslid Raf Pauwels. “Maar misschien dat een investeerder nog redding kan brengen en al onze verlichting in ledverlichting zou veranderen. We willen er alles aan doen om onze leden niet in de kou te laten staan.”

8 september