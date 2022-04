DJ Jan V voor derde keer in Sportpaleis op Moose bar XXL: “Na twee jaar weer écht knallen, het doet deugd”

Wommelgem/HoogstratenHet ‘Moose bar’-seizoen wordt dit weekend afgesloten en voor DJ Jan V uit Wommelgem , wordt het een speciaal moment. Want na zijn debuut in 2019, mag hij zich ondertussen wel een ‘resident ’ noemen van het Moose bar dj-team. “Voor de derde keer in het Sportpaleis staan voor 15.000 mensen. Het doet wat met een mens hoor”, grijnst hij.

Jan V staat bijna dertig jaar achter de draaitafels. Het begon met een feestje hier en daar, maar al snel volgde Radio Contact en Topradio. Gevolgd door TMF, MNM UrbaNice en diverse clubs in het Antwerpse, waaronder , Red & Blue, Café Modeste, The Absinthbar en The Dirty Rabbit. Ook in de Noorderkempen maakte hij naam als dj in het vroegere ’t Verschil of Le Cirq in Hoogstraten. En dan was daar plots Moose. “Ik weet nog dat ik dacht: mmm, is dat niet te ver buiten mijn comfort zone”, lacht Jan . “Ik heb er mij toch een beetje in moeten verdiepen maar het werd een ongelooflijke ervaring. Zo’n optreden in de Moose bar, dat is knallen en feesten van de eerste tot de laatste minuut.”

Volledig scherm DJ Jan V is klaar voor de derde keer Moose bar XXL in het Sportpaleis. © Moose bar XXL 2021

Het Moose barconcept leidde hem ondertussen ook naar Tomorrowland in Boom en Tomorrowland Winter, wat voor een dj toch een beetje het summum is. “De voorbije twee jaren waren, net zoals voor velen, moeilijk. Plots viel alles stil. Voor heel de sector was dat balen. Uitkijken naar wanneer het weer allemaal mocht. Het was in het begin niet ideaal met die beperkende maatregelen, maar ondertussen gaan we weer helemaal los en dat doet deugd jongen!”

Combineren

Maar zaterdagnacht is het dus zover. De afsluiter in het Sportpaleis, met een set van 4 tot 5 uur. De late – of de vroege – uurtjes dus. En dat voor de derde keer. “Dat blijft een ongelooflijk gevoel geven hoor. In het Sportpaleis voor een massa feestvierders dat uit de bol gaat.” Ook daarna is het nog niet gedaan voor Jan V want de zomer wordt eindelijk weer lekker druk (lacht). “Ik blijf het ook nog wel altijd combineren met mijn job én met mijn gezin. En laat ik vooral dat laatste niet vergeten. Ik ben mijn vrouw enorm dankbaar dat ze me die kansen blijft geven. Dus voor zolang het kan, blijven we knallen!

Wie nog tickets wil voor dit weekend: www.moosebar.com

