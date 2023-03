Dit jaar al 19 fietsdiefstallen in Hoogstraten: “Maak je fiets ook vast aan een vaste constructie”

De teller van het aantal fietsdiefstallen in de politiezone Noorderkempen staat voor de eerste twee maanden van dit jaar al op 19. De diefstallen werden grotendeels in Hoogstraten zelf en meestal waren het elektrische fietsen. “Net als in Turnhout werd bij de feiten in Hoogstraten ook altijd gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Poolse sleutel”, zegt Els Dellafaille van PZ Noorderkempen. “We doen daarom een oproep om de fietsen niet alleen vast te maken met het slot van de fiets zelf, maar om de fiets ook met een tweede slot vast te maken aan een vaste constructie zoals een fietsbeugel, een omheining of een fietsenstalling.”