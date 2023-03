Dit is hoeveel inwoners uit Alphen-Chaam toestemming geven voor orgaandonatie

Barbier Sandy (41) houdt knipdag in café 't Fortuin: “Een frisse pint én een fris kapsel tegelijker­tijd”

Wie zondag 26 maart van plan was om een frisse pint of een koffietje te gaan drinken in café ’t Fortuin in Meer, kan een dubbelslag staan. Barbier Sandy Van Den Heuvel (41) - die nog maar enkele maanden geleden startte met haar zaak, gaat dan immers een namiddag kapsalon houden in het café. “En wie weet: als het aanslaat kunnen we het misschien herhalen”, vertelt Sandy.