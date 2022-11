Discotheek ‘t Fortuin herleeft op 10 december nog eens als echte discotheek: “Terug naar de gouden jaren ‘70 en ‘80"

MeerEr was ooit een tijd dat bij wijze van spreken elk dorp in Vlaanderen wel zijn discotheek had en vooral in de grensstreek hadden die succes. Het aantal dunde in de loop der tijd wel uit, maar als er eentje was dat het altijd wel volhield was dat ’t Fortuin in Meer (Hoogstraten). Geen megazaak en geen Zillion-toestanden, maar een oerdegelijke Kempense discotheek/café die elke week vol zat. Met dank aan de Nederlanders. Een zaak waar de tapkraan nauwelijks werd dichtgedraaid. Begin december dit jaar gaan ze voor één keer ‘back in time’. Met DJ’s die de gouden jaren meemaakten. Een flashback naar de geschiedenis van ’t Fortuin.