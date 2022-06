Dieven stelen opnieuw elektrische fietsen

Herenthout RESTOTIP: ‘Een krokske’, ‘Broewet’ of ‘Iet miejer hoenger’? Dan is Huiska­merkaf­fee Polemiek zeker de moeite

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Huiskamerkaffee Polemiek in Herenthout. Zaakvoerders Paul Vervoort en Mieke Lieven ontvangen je er in hun vroegere woonkamer, die omgebouwd werd tot horecazaak waar je in de weekends kan proeven van ‘Broewet of een krokske’ en bij ‘Miejer hoenger’ van onder meer een Chili Con Carne.

3 juni