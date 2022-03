Dieven stelen jassen en helmen van Rode Kruis

Het Rode Kruis was zaterdag aanwezig op het ‘Trekkertrek' evenement in Meer. Na een tijdje merkten ze op dat er kledij was verdwenen. In een ietwat cynisch bericht doet het Rode Kruis Hoogstraten een oproep tot getuigen. “Zeg, heb jij gisteren bij de Trekkertrek trekker tractorpulling in Meer per ongeluk samen met een vriend of vriendin een interventiejas en een helm van het Rode Kruis “geleend”? Als grapje of met andere bedoelingen? Dit is voor ons een flinke schadepost en we zouden het fijn vinden als je ze terug zou brengen. Mocht iemand anders gezien hebben dat 2 van onze jassen en 2 helmen uit onze materiaalwagen “geleend” zijn, neem dan ook even contact met ons opnemen. Alvast bedankt voor het meezoeken ja, de Politie Hoogstraten helpt ons ook zoeken, fijne mensen zijn dat.”