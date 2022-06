Dieven breken auto open en gebruiken gestolen bankkaart

Hoogstraten Eerste blauwe bessen zijn er weer: “Kwaliteit is uitzonder­lijk door goede weersom­stan­dig­he­den”

Coöperatie Hoogstraten is uiteraard vooral bekend voor de aardbeien, paprika’s en tomaten maar vanaf deze week komen ook de blauwe bessen in de winkels. “De kwaliteit is hoog want ze hebben ideaal weer gehad om te groeien”, klinkt het.

8 juni