De Vrijheid wordt een groot festivalterrein met optredens aan verschillende cafés: “Tijd om eindelijk weer eens te knallen”

HoogstratenDe eerste zondag van Heilig Bloed zit er op en was meteen een voltreffer. Het was duidelijk dat heel Hoogstraten het evenement van het jaar toch wel gemist had tijdens die coronacrisis. Nu woensdag staat de jaarmarkt op het programma en wordt de Vrijheid dankzij verschillende horecazaken omgedoopt tot één groot festivalterrein. “We gaan er een lap op geven”, klinkt het. Ook de stratenloop maakt weer een comeback.

Net als overal bleef het door de coronacrisis de voorbije jaren stil in Hoogstraten rond Heilig Bloed. Geen processie, geen jaarmarkt, geen stratenloop. De processie ging zondag opnieuw uit en nu wordt alles in gereedheid gebracht voor de jaarmarkt. “Feesten gaan we doen”, lacht Mirelle Palinckx-Van Aart van café De Hoaghste Tyd. “Na twee jaar geen jaarmarkt willen we onze klanten en iedereen in Hoogstraten weer een onvergetelijke avond en nacht bezorgen. We hopen dat iedereen komt mee springen en dansen en mee ambiance maken. Daar gaan we in elk geval voor. Bij ons treed de party coverband Lesco op met vooraf en nadien dj Wacko Jacko.”

Volledig scherm Mirella Van Aert van café de Hoaghste Tyd is er klaar voor. © Toon Verheijen

Live-muziek

Ook café De Rijkswacht plant de nodige livemuziek. Zij gaven zondag al de kickoff met een optreden van Basement Bastards. Woensdag staan op het podium aan het café Smout & Reuzel, dj Broekie en dj Kwantro. Een beetje verderop plant ook brasserie Het Knechtjeshuis een optreden. Zij kiezen voor een optreden van coverband The Jukebox. Zij brengen vooral muziek uit de jaren ’50 tot jaren ’80.

Heilig Bloed Festival

Café Kokomo van de gebroerders Perry en Bart van de Mosselaar slaan de handen in elkaar met Gregg en Nick Jorissen van Oktoberfest voor het Heilig Bloedfestival. “De andere cafés richten zich vooral op de livemuziek en wij kiezen vooral voor dj’s”, zegt Perry van de Mosselaar.. “Ideaal want zo is er voor iedereen wel wat wils. Onze optredens starten om 20 uur en duren tot in de late uurtjes met onder meer de resident-dj’s van Kokomo, de Oktoberfest Allstars, de Bromeo’s en 5napback. We zijn blij dat het volkse gebeuren weer kan plaatsvinden in ons stadje. We voorzien in totaal zes togen zodat niemand te ver moet lopen voor een pintje (lacht) en er zal de nodige animatie zijn. We kijken er in elk geval naar uit.”

Volledig scherm Een archiefbeeld van de jeugdloop. © Ton Wiggenraad

Jaarmarkt en stratenloop

Maar voor al dat muzikaal geweld losbarst is er uiteraard ook de jaarmarkt over de volledige lengte van de Vrijheid met tientallen kramen. En er is ook nog de stratenloop. Eerst is de beurt aan de kinderen met de jeugdloop. Volwassenen kunnen kiezen uit een jogging van 5 of 10 kilometer met of zonder tijdsregistratie of de wedstrijdloop van 10 kilometer. De voorinschrijvingen zijn afgelopen, maar je kan nog altijd ter plaatse inschrijven in zaal Pax woensdag vanaf 15 uur.. Inschrijven voor de jeugdloop kost 5 euro, voor de jogging zonder tijdsregistratie 10 euro en voor de jogging en wedstrijd met tijdsregistratie 15 euro.

