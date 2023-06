DE PERFECTE MOORD. Wendy (8) verdwijnt na chirofeestje en wordt drie weken later vermoord teruggevonden: “Uit de lijkschouwing bleek dat haar lichaam uitzonderlijk goed ‘geconserveerd’ was”

Stabroek/Hoogstraten“Ergens in die kleine gemeente moet er iémand zijn die iéts weet. Dat kan niet anders.” Jan Willems hoopt na veertig jaar nog altijd op een doorbraak in de onopgeloste moord van zijn dochter Wendy (8). Het meisje verdween in april 1983 en werd drie weken later teruggevonden in het water bij een molen in Minderhout, de handen vastgebonden met gele wasdraad. Het onderzoek kreeg een paar bizarre wendingen en zelfs Dutroux kwam ter sprake, maar alle sporen liepen dood. Was het een wraakactie of een mislukte ontvoering? “Ik hou er rekening mee dat ik nooit een antwoord zal krijgen op die vraag.”