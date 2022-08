De Mosten voor één nacht een campingterrein: “Dit is voor herhaling vatbaar”

Brecht Trappistin­nen uit Brecht verwachten 2.500 bezoekers voor zomerwin­kel: “En we krijgen binnenkort een televisie­ploeg uit Polen op bezoek voor onze zepen”

De Trappistinnen in Brecht organiseren komend weekend opnieuw (5, 6 en 7 augustus) hun alombekende zomerwinkel. Voor de veertiende keer alweer en deze keer zonder de coronabeperkende maatregelen. Zuster Katharina verwacht om en bij de 2.500 bezoekers verspreid over de drie dagen. En de kloosterorde krijgt binnenkort nog wat buitenlandse aandacht, want zowel een Duitse als een Poolse televisiezender willen een reportage komen maken.

