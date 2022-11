De lekkerste herfstwandeling in Hoogstraten: “Weg van de bewoonde wereld overvalt je een gevoel van rust”

De favoriete plekken in de Kempen van Patrick Van Gompel: “De bouilla­bais­se is daar zó lekker”

Bij het grote publiek is Patrick Van Gompel (65) bekend geworden als VTM-journalist. Hij werd zelfs geparodieerd in ‘Tegen de Sterren op’. Bierliefhebbers kennen hem vooral van zijn Tripel 888. Of misschien heb je zijn boek ‘Van onze verslaggever ter plaatse’ wel op je nachtkastje liggen? Wij trokken met deze veelzijdige Kempenaar naar zijn favoriete plekken.

6:00