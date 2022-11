De familie De Bie heeft iets te vieren: de vijftien (!) telgen van Petrus De Bie en Catharina Van Dun zijn samen 1.100 jaar oud

Op 28 maart 2016 vierden ze al eens samen dat ze 1.000 jaar waren, maar op 24 november van dit jaar waren ze samen 1.100 jaar. De oudste van de bende is Jan De Bie (83). Hij is gehuwd met An Van Den Bogerd. Zij kregen zes kinderen waarvan er twee overleden zijn. Ze hebben samen 11 kleinkinderen. Jeanne is met haar 82 de volgende in de rij. Zij was gehuwd met Alfons Stes die in 2014 overleed. Zij kregen zeven kinderen en hebben 16 kleinkinderen. Piet is dan weer 80 jaar en is gehuwd met Martha Goossens en zij hebben drie kinderen en acht kleinkinderen.

Volledig scherm Rij 3 achteraan : Corneel - Karel - Rita - Mart - Lia. Rij 2 midden : Irma - An - Adriaan - Christiane - Christiaan. Rij 1 vooraan : Jan - Jeanne - Piet - Maria - Louis. © Toon Verheijen

Maria is dan weer 79 en getrouwd met Jack Govaerts. Zij hebben twee kinderen waarvan er één overleden is. Ze hebben drie kleinkinderen. Louis is dan weer 78 en getrouwd met Jozefa Jacobs. Zij hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Irma (76) is getrouwd met Rik Vermeiren en kregen één kind. De volgende in rij is Anna (75). Zij is gehuwd met Jef Goetschalckx en hebben drie kinderen en vier kleinkinderen. Adriaan is dan weer 74 jaar oud en getrouwd met Jozefa Goossens. Zij hebben samen drie kinderen en acht kleinkinderen. Christiane (72) was getrouwd met Jef Boeren, maar die overleed in 2018. Zij kregen samen twee kinderen en hebben vier kleinkinderen. Christiaan is dan weer 70 jaar en getrouwd met Tonia Van Bavel. Zij kregen twee kinderen en vier kleinkinderen.

Volledig scherm Petrus De Bie (1914-1990) en Catharina ‘Toke’ Van Dun (1915-2000 © Familie De Bie

En dan zijn er nog de zestigers in de familie. Corneels is 69 jaar en getrouwd met Ingrid Goris. Zij kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. Karel is 68 jaar en getrouwd met Corry Van Den Bogerd. Zij kregen drie kinderen en vier kleinkinderen. Rita is dan weer 66 en was getrouwd met Jos Michielsen. Die overleed in 1988. Zij kregen samen twee kinderen en vier kleinkinderen. Rita is momenteel samen met Leo Jochems. Mart is dan weer 65 jaar oud en getrouwd met Rob Schrijvers. Samen kregen ze twee kinderen en zeven kleinkinderen. De jongste van de bende is Lia (63) en was gehuwd met Stan De Roover. Ze hebben drie kinderen en twee kleinkinderen.

Weetjes

Nog enkele weetjes van de familie De Bie: alle kinderen zijn geboren op Hal in Minderhout. Irma woont in Hemiksem, maar de andere kinderen wonen nog allemaal in Groot Hoogstraten: vijf in Minderhout, vier in Meerle, één in Meer en één in Hoogstraten. De 15 kinderen De Bie kregen samen veertig kinderen waarvan twintig jongens en twintig meisjes. Die veertig kinderen kregen samen dan weer 83 kinderen waarvan 42 meisjes en 41 jongens. De familie De Bie telt zeven zonen en heeft dus zeven stamhouders. Bij de kleinkinderen zijn er 11 stamhouders en bij de achterkleinkinderen zijn er twaalf stamhouders.

