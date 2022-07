De Bonte Beestenboel en Widar openen maïsdoolhof ter gelegenheid van 200 jaar Wortel-Kolonie

HoogstratenAltijd al verloren willen lopen tussen hoog maïs? Dan moet je deze zomer in Wortel-Kolonie zijn. De Bonte Beestenboel vzw en Widar vzw hebben namelijk de handen in elkaar geslagen voor een enorm maïsdoolhof dat geheel in het teken staat van de 200ste verjaardag van het voormalige landlopersdomein. “Er zit zelfs een verstopte boodschap in het doolhof, maar die zie je alleen vanuit de lucht”, knipoogt Rik Ouwerkerk van De Bonte Beestenboel.

De maïsdoolhoven schieten tegenwoordig overal in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond. Waarom zou je deze zomer dan speciaal naar Wortel-Kolonie afzakken om het maïsdoolhof van De Bonte Beestenboel en Widar te bezoeken? “Ons doolhof zal toch wel een van de grootste zijn, toch zeker hier in de Kempen. Het hele veld is wel 5,5 hectare groot. Alle paden samen zijn zo’n 6,5 kilometer lang. Een stevige wandeling dus”, lacht Rik. “Maar daarnaast staat het ook volledig in thema van het tweehonderdjarige bestaan van Wortel-Kolonie. Het doolhof vertelt dus ook het verhaal van dit bijzondere domein.”

Maar daarnaast is de speciale gelegenheid ook een financieel steuntje in de rug voor beide organisaties. “We hebben immers twee coronajaren achter de rug, waarbij we wel wat verlies hebben geleden”, legt hij uit. “Met het doolhof vertellen dus het verhaal van de kolonie, maar tonen we ook aan de bezoekers wie wij zijn en wat wij doen. Heel veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat Widar ondersteuning en dagbesteding voorziet voor mensen met een beperking. De Bonte Beestenboel organiseert dan weer boerderijklassen en zomerkampen met vol pension en begeleide activiteiten. Nadat ze door het maïsdoolhof zijn gegaan, zijn bezoekers daarom uitgenodigd om een drankje te nuttigen bij Widar (door de week) of in het Vagebontje (in het weekend) om zo kennis te maken met onze werking.”

Fopkabouters

Dat drankje zal vast en zeker nodig zijn, want het maïsdoolhof duurt vanwege zijn grootte zo’n twee uur om te voltooien. “Er zijn wel veel doodlopende paadjes, ja. (lacht) En op elk doodlopend punt word je trouwens opgewacht door een fopkabouter. Het mag niet te serieus zijn, he”, zegt hij. “Bovendien zit er een verstopte boodschap in het doolhof. Die zie je wel alleen vanuit de lucht, maar bezoekers zijn welkom om de boodschap toch een gokje te wagen. Er is wel geen prijs aan verbonden, het is voor de eer”, knipoogt Rik.

Volledig scherm Een van de vele fopkabouters in het gigantische maïsdoolhof op Wortel-Kolonie. © Liese Demeulenaere

Het maïsdoolhof kreeg afgelopen weekend al vele bezoekers over de vloer. “We richten ons natuurlijk vooral op jonge gezinnen, maar ook voor volwassenen is dit een tof uitje. Zo zagen we hier al een vriendengroep van dertig man, leuk toch?” Het maïsdoolhof blijft nog staan tot aan de oogst eind september. “Als het echt aanslaat, dan planten we er volgend jaar nog een, maar dan wel met een ander thema. Wat het dan zal zijn, dat weten we nog niet. De opbrengst van dit jaar verdelen we alvast eerlijk onder beide organisaties. Wij bij De Bonte Beestenboel gaan het geld alvast gebruiken om gocarts te kopen om onze kampen nog leuker te maken”, besluit Rik.

Praktisch

Inkomkaarten inclusief een drankje zijn te verkrijgen bij Widar en De Bonte Beestenboel voor 7,5 euro per persoon. Kinderen tussen 5 en 12 jaar betalen 6,5 euro. Kinderen jonger dan 5 jaar mogen gratis naar binnen. Reserveren is niet verplicht, maar wel handig voor grote groepen. Het maïsdoolhof is geopend vanaf 12 uur op maandag, woensdag en vrijdagmiddag. In het weekend kan je er terecht van 10 tot 16 uur.

Volledig scherm Rik Ouwerkerk van De Bonte Beestenboel in het gigantische maïsdoolhof op Wortel-Kolonie. © Liese Demeulenaere

