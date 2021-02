Danskooi, unieke barmeubels, lichtreclame en een condoomautomaat: inboedel legendarische discotheek Highstreet wordt online geveild

Discotheek Highstreet was de voorbije decennia een begrip in de provincie Antwerpen en in Nederland. Oprichter en nog altijd eigenaar van het pand Fred van Ostaeijen stopte jaren geleden al. De naam veranderde dan even in Arena, maar die zaak was maar een héél kort leven beschoren. Daarna nam Nick Jorissen de zaak over en maakte er deels een evenementenlocatie van. De zaak lokte opnieuw redelijk wat volk, maar de oude glorietijd van Highstreet keerde echter nooit meer terug. Onder meer de coronacrisis en de gedwongen sluiting van de horeca en vooral het verbod op grote evenementen deed vorig jaar de uitbatingsvennootschap de das om. Recent was er dan ook nog eens de inbraak in de zaak waarbij de daders voor vele duizenden euro’s aan materiaal konden buitmaken.