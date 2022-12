Dana Winner vrijdagavond in Sint-Katharinakerk voor kerstconcert

Hoogstraten Fotograaf en beeldend kunstenaar met een passie voor natuur en tekenen Dominique Van Huffel stelt tentoon in zaal Pax

Fotograaf en beeldend kunstenaar Dominique Van Huffel (60) exposeert nog tot 11 december met ‘HOUT’ in zaal Pax. De expo is alle dagen te bezichtigen tussen 14.30 en 17 uur en op zondag tot 19 uur. Dominique ontving in zijn carrière tal van prijzen. In zijn fotografie, die hij vaak op straat beoefent, staat de mens in al zijn verschijningsvormen centraal.

6 december