Dakwerker in Meer twee keer slachtoffer van inbraak, ook in Hoogstraten sprake van overlast: “We zijn het echt beu”

Meer/HoogstratenDakwerker Dave Adriaenssen uit Meer is het beu. Op zes maanden tijd zijn inbrekers aan de haal gegaan met meer dan 25.000 euro aan materiaal. Ook bij andere zelfstandigen in Meer en omstreken werden de voorbije maanden voor vele duizenden euro’s materialen gestolen. Afgelopen weekend was het ook prijs op de eerste zondag van Heilig Bloed. Daar werden al minstens drie elektrische fietsen gestolen en was er ook sprake van verschillende vechtpartijen.

Eind oktober werd er voor de eerste keer ingebroken bij Dave Adriaenssen uit Meer. De dieven maakten een gat in de achterdeur van zijn bestelwagen en gingen aan de haal met heel wat werkmateriaal. Vorige week was het opnieuw prijs. In de nacht van donderdag op vrijdag werd er opnieuw ingebroken. “De inbrekers hadden zelfs het lef om achteraan een deel van de schutting door te zagen en de haag te verwijderen”, vertelt Dave. “Ze zijn aan de haal gegaan met een aanhangwagen vol stellingmateriaal. Alles samen zal het nu toch voor meer dan 25.000 euro zijn. Aangenaam is anders. Iedereen zegt dat ik rustig moet blijven, maar ik kan dat niet meer. Ooit gaat het eens fout aflopen. Het is niet de eerste keer dat ik samen met anderen achter verdachten ben moeten aanlopen.”

Nog inbraken

Dave is niet de enige die de voorbije weken en maanden geconfronteerd werd met diefstal van werkmateriaal. “Bij Marc Akkels in Meer is er gestolen. Bij schrijnwerker André Tilburgs uit Meer werd er werkmateriaal gestolen uit zijn werkhuis en werd alles met een kruiwagen vervoerd. Nog van iemand werd eind vorig jaar de camionette leeggeroofd op de parking van de Carrefour”, zucht Dave. “Het is echt niet aangenaam meer. Al wil ik niet gezegd hebben dat het alleen in Meer is, want ook bij tuinaannemer Vitalis in Brecht hadden ze onlangs prijs. Maar ik ben echt om te ontploffen. Het is echt tijd dat de politiek en de politie meer actie ondernemen. Zo kan het echt niet verder. Ik heb ondertussen camera’s gehangen. Van de laatste inbraak heb ik beelden, maar ik ben nu maar zelf op onderzoek aan het gaan. Van verschillende collegae zelfstandigen heb ik al beelden gaan bekijken in de hoop iets van een nummerplaat te vinden. Maar die diefstallen is niet het enige. Er is ook sprake van drugsdealen op parkings van de Carrefour en Action. Maar het lijkt alsof de politie en de politiek niet veel actie ondernemen.”

Elektrische fietsen

De ongerustheid over de onveiligheid is er niet alleen in Meer, maar ook in het centrum van Hoogstraten. Afgelopen zondag werden al minstens drie elektrische fietsen gestolen in de omgeving van de Sint-Katharinakerk. Het ging om de fietsen van DJ Broekie en van Rudi en Ingrid van slagerij Rudi Snels in Wortel. Hun uitstap naar de Heilig Bloedprocessie liep dus ope en sisser af. Daarnaast waren er in de loop van de avond ook vechtpartijen aan de kerk en later nog aan de Rijkswacht. Café Kokomo deed zondagavond zelfs vroeger dicht omdat er overlast was op het terras door een groep van mensen van buitenlandse origine. “In verband met de inbraken zijn we volop aan het bekijken met de politie hoe we tot een duurzame oplossing kunnen komen. We patrouilleren in elk geval al meer.” Over het dealen van drugs en dergelijke op de parkings wordt er in elk geval verhoogd toezicht gehouden. “En ook met de jaarmarkt woensdag zullen we uiteraard verhoogd toezicht houden op strategische plaatsen”, zegt Els Dellafaille van de politie Noorderkempen.

