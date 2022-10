Dag- en nachtschermen met speciale folies moeten energieverbruik én CO2-uitstoot in glastuinbouw fors doen dalen: “Eerste resultaten wijzen op 64 procent besparing, opzet is klimaatneutraal zijn”

HoogstratenHet Proefcentrum Hoogstraten en het Proefstation voor de Groententeelt hebben de voorbije drie jaar met het project GLITCH intensief onderzoek gevoerd om energie-efficiënt én klimaatneutraal te kunnen telen in de glastuinbouw. De testen werden uitgevoerd in de paprikateelt. Met behulp van onder meer speciaal ontwikkelde energieschermen voor overdag en ‘s nachts werden beloftevolle cijfers gehaald want er werd 64 procent bespaard op energie. “We gaan nu een intensief onderzoek opstarten om het hele systeem nog te optimaliseren en te kunnen implementeren in 2026.”

De klimaatdoelstellingen streven naar een vermindering van het energieverbruik met 44 procent tegen 2030. Dat betekent dat er ook voor de glas- en tuinhouwsector enorme uitdagingen zijn weggelegd. En die sector is veel aanwezig in de grensstreek. Daarom dat Proefcentrum Hoogstraten en Proefstation voor de Groententeelt samen met verschillende partners de voorbije drie jaar lang onderzoek heeft gedaan naar hoe het energieverbuik en de CO2-uitstoot in serres naar beneden kan met als ultieme streefdoel volledig klimaatneutraal te kunnen telen. Tegelijkertijd moet het ook economisch wel rendabel blijven. “We hebben eerst gekeken naar de belichtingstechnieken in bijvoorbeeld tomaten- en paprikaserres", vertellen Evelien Rosiers van Proefstation voor de Groenteteelt en Marlies Huysmans en Lies Bosmans van Proefcentrum Hoogstraten. “Heel wat telers gebruiken nog de klassieke belichting terwijl LED-verlichting bij voorbeeld tomaten 13 tot 38 procent besparing kan opleveren. Daarnaast hebben we ook onderzocht hoe we restwartme kunnen hergebruiken om nog energie-efficiënter te worden.”

Volledig scherm Het Proefcentrum Hoogstraten heeft samen met Proefstation voor de Groententeelt drie jaar lang onderzoek gedaan om energie-efficiënter én klimaatneutraal te telen. © Toon Verheijen

Energieschermen

De focus van het onderzoek lag op het gebruik van speciale dag- en nachtschermen in de glastuinbouw. Doel was om schermen te ontwikkelen die overdag maximaal licht doorlaten en de warmte binnen houden en ‘s nachts de koude buiten houden. Zowel in 2019, 2020 als in 2021 werden er proeven gedaan in een paprikaserre met vanaf 2020 schermen die speciaal voor het onderzoek ontwikkeld werden. En de resultaten waren meer dan bevredigend. “We kwamen uit op een totale energiebesparing van 62 procent waarvan 40 procent overdag en 79 procent ‘s nachts”, klinkt het bij de onderzoekers. “In tijden van energiecrisis zijn dat toch bemoedigende cijfers zeker wanneer je weet dat voor de telers de gasprijzen maal 10 zijn gegaan. En minstens even belangrijk: de teelt leed er niet onder. Bij de tomaten was er een besparing van 41 procent, maar daar was wel productieverlies.” Naast de schermen werd er ook gebruikt van een speciaal ontworpen pomp die damp in de serre omzet in warmte.

Volledig scherm Het Proefcentrum Hoogstraten heeft samen met Proefstation voor de Groententeelt drie jaar lang onderzoek gedaan om energie-efficiënter én klimaatneutraal te telen. © Toon Verheijen

Verder onderzoek

Bemoedigende resultaten dus, maar het is duidelijk dat de schermen nog geoptimaliseerd moeten worden. “Maar het besef is er dat klimaatneutrale én economisch randabele glastuinbouw hand in hand kunnen gaan", klinkt het. “Daar gaan we nu de volgende drie jaar verder op inzetten met de klemtoon op het verder ontwikkelen van de schermen, nog meer inzetten op ontvochtigen van de serres, het capteren, opzuiveren en opslaan van CO2 en een sensortechniek om schimmeldruk op te volgen. Die moeten we nu praktijkklaar maken en zoveel mogelijk implementeren in de glastuinbouwbedrijven.” Minister van onder meer Economie, Innovatie en Landbouw Jo Brouns (CD&V) is tevreden. “We zijn wereldtop in de glastuinbouw en een groot deel daarvan zit hier in Hoogstraten. We zijn al heel duurzaam, maar we moeten inderdaad verder durven gaan. Dat kan alleen door in te zetten op technologie en innovatie.”

