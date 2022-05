Concessie voor grote vijver De Mosten achttien jaar langer in handen van Goodlife CablePark

Goodlife CablePark had de grote vijver van het recreatiedomein De Mosten al sinds 2012 in concessie en maakte er een succesvolle wakeboardlocatie van. Drie jaar geleden kreeg de familie Lenaerts ook de concessie voor het horecagedeelte en ook de concessie voor het organiseren van buitenspelactiviteiten, schoolsportdagen en teambuildingactiviteiten is in hun handen. De concessie voor de grote vijver liep eind vorig jaar af, maar wordt nu verlengd voor een periode van 18 jaar. Daartegenover staat wel een investeringsbedrag. Oppositieraadslid Tinne Rombouts (CD&V) had wel vragen bij het gebruik aan duidelijkheid over de investeringen. “Al wil ik eerst en vooral wel zeggen dat de concessionaris de voorbije jaren mooi werk heeft geleverd en ermee voor heeft gezorgd dat De Mosten een positieve uitstraling heeft gekregen en dat het aanbod naar jong en oud toe is toegenomen”, aldus Rombouts. “Daarom begrijpen we ook ergens wel dat ze nu een concessie krijgen van 18 in plaats van 9 jaar, maar het is toch wel jammer dat we niet weten in wat ze dan precies gaan investeren.”

Volledig scherm Het hoogteparcours was ook een fikse investering van de familie Lenaerts. © Peter Vanderveken

Investeringen

Schepen van De Mosten Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) wil dat kaderen. “Eind vorig jaar hadden ze al laten weten dat de overeenkomst wilden verlengen”, zegt schepen van De Mosten, Arnold Wittenberg. “Zij hebben er voorbije jaren al flink geïnvesteerd. De volgende jaren zullen ze nog eens 250.000 euro investeren. Dat is het bedrag dat we hebben afgesproken. In wat dat precies zal zijn, wordt nu bekeken. Wat is er actueel? Waar is er nood aan ? Want iets wat nu hip is, kan dat volgend jaar al niet meer zijn. Het is wel zo dat alle investeringen die er gebeuren altijd in overleg met de stad zal moeten gebeuren. En als er werken/investeringen gepland worden waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is, zullen ze sowieso langs de stad moeten passeren.”

De familie Lenaerts heeft ondertussen al flink wat geïnvesteerd in De Mosten. Zo werd er een groot klimparcours gebouwd wat meer dan succesvol is en ook het wakeboarden wint aan populariteit. Ook de horecazaak kreeg een nieuwe wind. De stad zelf deed de voorbije jaren ook al flink wat investeringen in de speeltuin van het recreatiedomein.