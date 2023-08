College Zundert wil nieuw Integraal Kind Centrum aan de Hoge Dreef: ‘Ruimte om uit te breiden’

Amerikaan (88) die dood werd teruggevon­den in hotel in Baar­le-Her­tog wellicht niet maanden, maar wel week geleden overleden

De 88-jarige Amerikaan die zaterdag dood werd teruggevonden in hotel Den Bonten Os in Baarle-Hertog zou nog niet zo lang dood zijn als aanvankelijk in de buurt van het hotel werd gedacht. Een week voor zijn dood zou de man nog gezien zijn in de Albert Heijn van Baarle. Dat beweren althans verschillende inwoners van het dorp, zo meldt Omroep Brabant.