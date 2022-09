College trekt voorwaardelijk gunstig advies rond stikstofplan Vlaamse overheid in: “Beslissing in alle sereniteit genomen”

Eind juli besliste het college om een voorwaardelijk gunstig advies te geven naar aanleiding van het PAS van de Vlaamse overheid. Dat zorgde voor nogal wat boze reacties vanuit landbouwmiddens. Tijdens de gemeenteraad van 29 augustus was er ook een grootschalig protest van de land- en tuinbouwers waarbij heel de Vrijheid werd geblokkeerd. Het voorstel van oppositiepartij CD&V om het advies in te trekken, werd niet goedgekeurd. Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) trok na de gemeenteraad nog naar buiten om de protesterende boeren toe te spreken. Enkele dagen na de gemeenteraad kwam meerderheidspartij N-VA naar buiten met een uitgebreid persbericht waarin de partij wilde verduidelijken waarom het achter het voorwaardelijk gunstig advies stond. Nog eens enkele dagen later opperde Hoogstraten Leeft dat ze het voorwaardelijk gunstig advies toch wilden intrekken, met of zonder goedkeuring van N-VA.

Op 15 september dan werd het advies na bespreking op het college ingetrokken. Die brief is maandag 26 september overgemaakt aan het departement Leefmilieu. “Er zijn nog verschillende gesprekken geweest en uit algemeen belang hebben we beslist het in te trekken”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We willen op een verbindende manier tot een oplossing komen en het leek ons het beste om het in te trekken om zo tot een constructief debat te komen. We hebben ons beslissing overgemaakt aan het departement met de duidelijke vraag er akte van te nemen en de nodige registraties te doen. Ik wil benadrukken dat de beslissing in alle sereniteit is genomen.” Oppositiepartij CD&V reageerde dat ze blij waren dat het alsnog is ingetrokken. Anders betreurt het.