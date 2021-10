COLD CASE. Achtjarige Wendy Willems verdwijnt na chirofeestje en wordt drie weken later vermoord teruggevonden. “Wendy is gevonden, dat is een geluk. Maar geen dader of motief kennen... Dat doet pijn.”

mol INTERVIEW. Dj Tim Peeters (24) en zijn klastitula­ris Jelle Lodewijckx (39): “Zijn wiskunde-logica gebruik ik nu nog bij het maken van mijn muziek”

Voor Tim Peeters (24) uit Mol – als dj en producer bekend onder de naam NIVIRO – was het vierde middelbaar misschien wel het mooiste jaar uit zijn schoolcarrière, ondanks het feit dat hij met een B-attest op zak naar het vijfde jaar werd gestuurd. Dat mooie jaar is voor een groot deel te danken aan zijn klastitularis en wiskundeleerkracht van toen in het Sint-Jan Berchmanscollege - Jelle Lodewijckx (39). “Voor mij was dat jaar niet zo zwaar, omdat het gewoon aangenaam les van hem krijgen was. Bij Jelle was het fijn om zonder zorgen in die klas te komen.”

