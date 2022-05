Chill Mill Festival, nieuw driedaags muziekfestival aan de Laermolen: “Heel wat bekende namen, maar we willen ook lokale groepen een podium geven”

Ken Herrijgers is met zijn boekingskantoor Epic Times Agency en Code 16.be geen onbekende in het muziekwereldje. De voorbije twee jaar was het door corona een aartsmoeilijke periode. Stilaan komt alles weer op gang en werd het ook tijd voor een droom die Ken al een tijdje heeft. “Ik wil al tien jaar iets doen en een droom was omdat aan de Mosten te doen, maar het is er nooit van gekomen”, zegt Ken Herrijgers. “Tot ik in gesprek geraakte met Niel en Kaat Vermeiren van de Laermolen. Of ik niets iets wilde doen samen met hen aan de Laermolen. We zijn gaan samenzitten en eigenlijk viel alles snel in de plooi en zijn we er ‘vollen bak’ voor gegaan.”

Drie dagen

Het wordt een driedaags festival op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 juli. “Op vrijdag mikken we op jong en oud met dj’s en artiesten, op zaterdag is het meer voor de jeugd en op zondag trekken we de familiekaart. “Die zondag hebben we onder meer #Like Me kunnen strikken”, zegt Ken Herrijgers. “Verder hebben we verspreid over het weekend onder meer Vikter Verhulst & Kobe Ilsen, Pat B, 5napback, de Bromeo’s en Ronny Retro. Met Basement Bastards en Peter en z’n Botsotto’s hebben we ook aandacht voor bands uit de regio. Als er trouwens nog bands zijn die willen optreden: contacteer ons gerust en we bekijken dan of er nog plaats is. Want uiteindelijk willen we er een echt Hoogstraats volksfeest van maken.” Meer info over de tickets en namen vind je hier.