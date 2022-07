Chill Mill Festival klaar voor eerste editie: “Dit moet een festival worden voor de Hoogstratenaren waar alles draait om sfeer, gezelligheid en uiteraard muziek”

MinderhoutMet al meer dan 3.000 verkochte tickets, een festivalweide die volop vorm krijgt en vooral een aangename bende vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken lijkt niets een eerste geslaagde editie van Chill Mill Festival in de weg te staan. In totaal zullen er niet minder dan 48 artiesten vrijdag, zaterdag en zondag op de mainstage of de Giel Stage. “Chill Mill moet in de eerste plaats iets worden waar mensen de hele dag kunnen genieten van de sfeer en de muziek”, klinkt het.

De zomerbar Chill Mill is ondertussen een vaste waarde geworden aan de Laermolen, maar dit jaar slaan Miel en Kaat Vermeiren de handen in elkaar met Ken Herrijgers en Karen Kenis en wordt het slotweekend dit jaar een heus muziekfestival. Drie dagen lang zullen 48 dj’s en bands het beste van zichzelf geven. “We kiezen bewust voor drie dagen omdat we de infrastructuur er toch moeten zetten en dan kan je er maar beter maximaal gebruik van maken”, lachen de vier. “We hebben ondertussen zo’n 3.000 tickets verkocht en daar zijn we al meer dan tevreden mee. Maar stiekem hopen we toch ook de kaap van de 4.000 nog te halen. Er zijn in elk geval nog tot vrijdagmiddag tickets online te koop en daarna ook nog (een beperkt aantal) aan de kassa zelf. Trouwens opvallend: 76 procent van de kopers van een ticket zijn vrouwen. Mannen, laat jullie dus niet kennen (lachen).”

Geweldige crew

De sfeer zit er in elk geval al in bij de organisatie en de crew. “We kunnen echt rekenen op een geweldige groep vrijwilligers, vrienden en familie die de handen uit de mouwen steken”, zegt Ken Herrijgers. “Dat doet enorm veel deugd, want zonder hen lukt het niet. Net als de steun van onze twee hoofdpartners Giel en ZenZa die onontbeerlijk is.” Miel en Kaat zijn ook nog altijd enorm blij dat ze dit jaar met een echt festival kunnen afsluiten. “We hadden de voorbije jaren al wel eens wat optredens en die werden altijd wel gesmaakt, maar stilletjes was er toch die droom om op de weilanden aan de overkant iets groter te doen (lachen). Toen we met Ken aan de praat geraakten, was het snel beklonken. We zaten direct op dezelfde lijn.”

Volledig scherm De organisatie van Chill Mill Festival is er klaar voor. © Toon Verheijen

Beleving

Vrijdag en zondag vooral komen er heel wat plaatselijke bands optreden. De écht grote namen staan ook niet op de affiche, maar dat is een bewuste keuze. “We willen dat het festival vooral zoveel mogelijk mensen van Hoogstraten samenbrengt”, vertellen de organisatoren. “De beleving moet centraal staan. Mensen moeten naar Chill Mill Festival komen voor de sfeer, elkaar ontmoeten, samen iets eten of drinken én daarnaast uiteraard naar de muziek luisteren. Daarom ook dat we toch redelijk wat plaatselijke bands hebben zoals Peter en z’n Botsotto’s, Basement Bastards of Ruud & Laure. Op zondag maken we er ook echt een familiedag van met een grimeur, een springkasteel en nog andere animatie. De ingang van ons festivalterrein is via de zomerbar (die overigens niet open is tijdens het festival, red). Daar is dan de foodcorner en kan je ook iets drinken. Van daaruit wandel je dan over de brug naar het festivalterrein.”

Meer info op de website van het festival en de socials. Vrijdag openen de deuren om 15 uur, zaterdag om 13 uur en zondag om 10 uur. Vrijdag en zaterdag sluiten de deuren om 1 uur en op zondag om middernacht.

