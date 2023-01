Chaamse rouwgroep wil eenzaamheid onder weduwen en weduwnaars bestrijden

,,In de week na het overlijden van mijn man kwam de huisarts nog even tien minuten langs om met me te praten, en dat was het dan”, vertelt de Chaamse weduwe Marianne Jacobs-Bouwens. Zij verloor haar levenspartner op 8 februari 2020. ,,Drie weken later begonnen de coronalockdowns. Ik was verschrikkelijk eenzaam. Mijn beste vrienden waren bang om bij me langs te komen. Pas in de zomer kwamen er weer mensen over de vloer.”

Dat nooit meer, heeft ze gedacht. Toen in december 2021 in de weken voor kerst weer alles dichtging, ondernam ze zelf actie. ,,Ik heb vier weduwen en weduwnaars bij mij thuis uitgenodigd, en we hebben een heel fijne middag gehad.” Daar is het zaadje geplant voor deze rouwgroep.

Op vrijdag 27 januari organiseert Jacobs-Bouwens haar eerste bijeenkomst in Café Bellevue in Chaam. ,,Ik weet niet hoeveel mensen er komen, of het er nu twee zijn of tien. En dat maakt me ook eigenlijk niet uit. Ik wil er met mijn rouwgroep zijn voor wie het nodig heeft.” Het idee is om een kopje koffie te drinken, en te praten over hoe Chamenaren omgaan met hun rouw.

Wandelingetjes

Jacobs-Bouwens hoopt eens in de maand een bijeenkomst te kunnen organiseren voor belangstellenden. Dat hoeft niet per se altijd in een café te zijn. ,,Ik kan me ook voorstellen dat we een keer een wandelingetje gaan maken”, zegt ze. ,,Maar ik als twee deelnemers erachter komen dat ze het samen fietsen heel erg missen, dan kunnen zij samen mooie fietstochtjes gaan maken. Mijn doel is uiteindelijk dat weduwen en weduwnaars niet meer eenzaam zijn.”