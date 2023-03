Caroline woont knus op een voormalige camping

Kiki Boels verkozen als Jeugdlaure­aat 2022: “Een straffe madam”

Kiki Boels is verkozen tot jeugdlaureaat van 2022. Ze is al vijf jaar volwassen begeleider bij Chiro Meisjes Merksplas. “Ze is een heel straffe madam om ontelbare redenen. Zo geeft ze nieuwe inzichten op vergaderingen vanuit haar rol als volwassene, moeder en oud-leidster”, klinkt het.