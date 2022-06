Café De Vrijheid opent in september de deuren: “Mix tussen bruine kroeg en gezellig een klein hapje eten”

Bart en Perry van de Mosselaar baten samen al café Kokomo City uit waar ze vooral op de jeugd mikken om uit te gaan. Marijn Verstraeten en zijn HautRu zijn een gevestigde waarde in het restaurantlandschap. De twee vinden elkaar nu in café De Vrijheid – Tasty Bites by HautRu dat in september de deuren moet openen. “We willen er in de eerste plaats echt een gezellige kroeg van maken waar je terecht kan voor een goed glas wijn, een shotje, een goed glas bier”, zeggen de broers van de Mosselaar. “We denken dat daar toch nood aan is in Hoogstraten. Maar langs de andere kant hadden we ook het idee dat je het met een café alleen niet redt. We geraakten zo met Marijn aan de praat die we al langer kennen en hij was dan weer bezig met zijn ‘tasty bites’. Op die manier vonden we elkaar.”

Drempel

Marijn Verstraeten stapt graag mee in het verhaal. “Na tien jaar zijn we als HautRu toch wel een vaste waarde geworden”, zegt Marijn. “Nog een restaurant zou leuk zijn, maar betekent toch wel een heel grote stap. Mar we koken wel graag en op deze manier zetten we toch weer een extra stap in ons verhaal. Op deze manier breng je toch iets extra in het gewoon openen van een café, want daarmee alleen red je het in deze tijden niet meer. De bedoeling is dat we tegen een schappelijke prijs – maximaal 20 euro – lekkere gerechten aanbieden. De voorbereidingen zullen we in HautRu doen, maar de afwerking doen we in de nieuwe zaak zelf. We gaan daar ook een keuken installeren. Buiten gaan we een kippenspit voorzien als extra trigger. We willen het vooral laagdrempelig houden.”

Keuken tot 23 uur

Café De Vrijheid zal in de beginperiode open zijn van donderdag tot zondag. De keuken is open van 14 tot 23 uur. Er is plaats voor een zestigtal mensen. Reserveren is niet nodig. “Mensen moeten vooral het gevoel krijgen dat ze hier altijd terechtkunnen, ook ’s avonds laat”, zeggen Bart, Perry en Marijn. “Eén keer in de maand willen we ook een diner & dance organiseren en tijdens de weekends ’s avonds zal er ook iets meer muziek gespeeld worden. We mikken daarmee vooral op het iets oudere publiek vanaf 25 jaar, maar dat wil niet zeggen dat een jong koppeltje van 20 hier niet gezellig iets mag komen drinken of eten. Iedereen is welkom. Kokomo City is een echt clubcafe voor de jeugd van Hoogstraten en omstreken, we merkten dat er in Hoogstraten al geruimde tijd vraag is naar een uitgaansgelegenheid voor de iets ‘oudere jeugd’ en ook de echte bruine kroegen leken de afgelopen jaren meer en meer uit het stadsbeeld te verdwijnen. Met ‘De Vrijheid’ willen we dit gat opvullen.”

