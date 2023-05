Café De Rijkswacht start Heilig Bloedweek met (hopelijk) nieuwe traditie: “Vier ‘volksspelen’ en zowel de winnaar als de rode lantaarn worden beloond”

Podcast ‘Proper Geknipt' vanuit de kappers­stoel van Gert Rombouts: “We willen het wel niet té serieus houden”

De kappersstoel is de plaats waar er vaak honderduit over dingen verteld wordt. Waar soms verhalen en weetjes naar boven komen waar niemand weet van heeft. Dat bracht Gert Thielemans en barbier Gert Rombouts op het idee om een eigen podcast te starten, Proper Geknipt. Met Maarten Leemans als technieker van dienst. We mochten een opname bijwonen met niemand minder dan Zdenek Stybar. “We gaan lachend en grollend op zoek naar het verhaal of de passie van bekende of minder bekende mensen uit Hoogstraten en daarbuiten”, zeggen Gert Rombouts en Gert Thielemans.