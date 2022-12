Brutale kraak op kleding- en schoenwinkel Bristol: “Daders vernielden alarm en elektriciteitskast om daarna urenlang hun slag te slaan”

MinderhoutEen aangename eindejaarsperiode is het niet voor de uitbaters van kleding- en schoenwinkel Bristol in Minderhout (Hoogstraten). In de nacht van maandag op dinsdag richtten vermoedelijk drie inbrekers een ware ravage aan op zoek naar de kluis die ze na lang zoeken ook vonden. Het materiaal om in te breken stalen ze even voordien op een werf tegenover de winkel. “Ze zijn hier uren bezig geweest met slijpen, breken en vernielingen aanbrengen. We hopen echt dat iémand iets gezien heeft.”

Het was even schrikken toen Kevin Van Durme dinsdagmorgen de deuren opende van Bristol in Minderhout. Meteen viel zijn blik op de chaos achter de kassa. Alles lag op de grond. Het was duidelijk dat inbrekers naar iets op zoek waren geweest. Maar dat was nog maar het begin van de nachtmerrie. “Ik zag dat de deur van een kleine bergruimte open stond”, vertelt Kevin. “Daar staat onder meer de elektriciteitsinstallatie. Toen bleek dat de daders een gat in het dak hadden gemaakt precies boven die bergruimte. Ze hebben dan eerst de alarminstallatie uitgeschakeld - inclusief de batterij - en daarna de bewakingscamera's en het volledige elektriciteitsnet. Kabels trokken ze uit de kast en hebben ze doorgeknipt. Ze hebben er echt voor gezorgd dat er niéts meer werkte.”

Volledig scherm De inbrekers gingen bijzonder driest te werk bij Bristol in Minderhout. Achter de kassa werd ook alles doorzocht vermoedelijk in de zoektocht naar de kluis. © Toon Verheijen

Volledig scherm De inbrekers gingen bijzonder driest te werk bij Bristol in Minderhout. De elektriciteit en het alarm werden volledig onklaar gemaakt. © Toon Verheijen

Rooftocht

De rooftocht ging daarna verder. In de winkel namen ze verschillende truien mee van Adidas en Puma. Een volledig rek werd leeggehaald. Daarnaast ook nog een aantal paar schoenen, alleen maat 41 en 42. De rest bleef onaangeroerd. Maar daar bleef het niet bij. “De daders zijn hun rooftocht verder gezet in de magazijnen achter de winkel”, vertelt Kevin. “Het is duidelijk dat ze op zoek waren naar de kluis. Ik ga liever niet in detail over waar ze staat, maar ze hebben die uiteindelijk wel gevonden helaas. Ook om die open te krijgen hadden ze blijkbaar het nodige materiaal bij. Ze hebben die open geslepen. Daarna hebben ze achteraan nog een stalen deur volledig verwrongen om zo buiten te geraken en te kunnen vluchten. Buiten hebben ze nog een deel van hun werkmateriaal meegenomen.”

Volledig scherm De inbrekers gingen bijzonder driest te werk bij Bristol in Minderhout. In de winkel namen ze verhaal kledij mee van Puma en Adidas en schoenen. © Toon Verheijen

Werfmateriaal

In de loop van de ochtend bleek dat de daders hun slag goed hadden voorbereid. Net voor de kraak bij Bristol waren ze immers op een bouwwerf die grenst aan de parking aan de haal gegaan met flink wat werkmateriaal. Op die camerabeelden is te zien dat ze vermoedelijk met drie waren. Allemaal droegen ze een pet of muts. “Het is ongelooflijk hoe driest ze te werk zijn gegaan”, zegt Kevin. “Ze moeten er uren de tijd voor genomen hebben. Ze wisten ook verdomd goed waar ze het gat moesten maken in het dak en wat ze moesten doen om ongestoord hun slag te kunnen slaan. Maar zeker die ‘werken’ op het dak: dat moet toch iemand gehoord of gezien hebben? Ik hoop het althans, want leuk is dit in geen geval.”

Quote Wie er achter zit? Ik weet het niet, maar ze hebben het verdorie echt wel goed voorbereid. Het kan ook niet anders dat ze hier op voorhand op inspectie zijn geweest Kevin Van Durme

Volledig scherm De inbrekers gingen bijzonder driest te werk bij Bristol in Minderhout. Een deel van hun werkmateriaal lieten ze naast de winkel achter. © Toon Verheijen

Kevin vermoedt dat de daders met minstens 6.000 euro aan kledij en schoenen aan de haal zijn gegaan. “Maar er is vooral veel schade”, zucht hij. “Het opkuisen zal wel snel kunnen gebeuren, maar die elektriciteitskast is volledig nat geregend en was sowieso al vernield. Al het materiaal moet besteld worden en daarna moet heel het netwerk ook nog opnieuw geïnstalleerd worden. We hadden gehoopt zaterdag nog te kunnen openen, maar het zal uiteindelijk pas na kerstmis worden. Dus ook dat komt er nog eens bij. De gestolen spullen, de schade én het inkomstenverlies. Wie er achter zit? Ik weet het niet, maar ze hebben het verdorie echt wel goed voorbereid. Het kan ook niet anders dat ze hier op voorhand op inspectie zijn geweest.”

Kevin vraagt dat iedereen die iets gezien heeft tussen vermoedelijk 1 en 4 uur in de omgeving van Bristol of de naastgelegen Aldi, dat meteen meldt aan de politie Noorderkemen op het nummer 03.340.88.00.

Volledig scherm De inbrekers gingen bijzonder driest te werk bij Bristol in Minderhout. Ze maakten een gat in het dak net boven het kleine berghok waar alles van het alarm en de elektriciteit staat. © Toon Verheijen

Volledig scherm De inbrekers gingen bijzonder driest te werk bij Bristol in Minderhout. Een stalen deur werd helemaal verwrongen. © Toon Verheijen

