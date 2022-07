Broodjeszaak De Vrijheid opent de deuren: “Het begon weer te kriebelen en vroeger vonden ze mijn broodjes toch lekker”

HoogstratenMyriam Schrijvers (59) heeft in het pand van de voormalige rijkswacht haar nieuwe broodjeszaak De Vrijheid geopend. Nieuw is het allemaal niet want heel wat jaren geleden baatte ze al eens een broodjeszaak uit in Rijkevorsel. De voorbije jaren hield ze zich vooral bezig met schilderen. “Maar het kriebelde terug om iets meer sociaal te doen en toen ik hoorde dat dit pand vrij stond, was het snel beklonken”, knipoogt Myriam.

Myriam Schrijvers groeide op in Hoogstraten, maar woont al een hele tijd in Turnhout. Ze begon als 19-jarige als kapster om daarna heel wat jaren een broodjeszaak in Rijkevorsel uit te baten. Daarna volgde het juwelenwinkeltje Nina in Hoogstraten en het spirituele winkeltje Het Vijfde Huis. De voorbije jaren legde ze zich vooral toe op haar kunst. “Maar het kriebelde om terug iets te gaan doen waarmee ik echt onder de mensen kon komen”, vertelt Myriam. “Die broodjeszaak heb ik vroeger altijd graag gedaan. Toen een van mijn vrienden dan zei dat het pand op de Vrijheid leegstond, heb ik meteen de eigenaar gecontacteerd en was het snel beklonken. Het is een prachtig pand en een ideale ligging. Ik ben 59 en heb nog wat jaren te gaan voor ik echt op pensioen kan. Dus we gaan er weer eens een paar jaar flink tegenaan (lacht).”

Volledig scherm De voormalige rijkswachtkazerne op de Vrijheid. © Toon Verheijen

Afhaal of ter plaatse

In het deel van de voormalige rijkswachtkazerne op de Vrijheid was tot voor enkele maanden al een broodjeszaak gevestigd, maar die sloot de deuren. Ondertussen is heel het pand opgefrist en vliegen de broodjes weer over de toonbank. “We verkopen voornamelijk de klassieke broodjes, maar hebben wel een vrij ruim assortiment”, vertelt Myriam. “Mensen kunnen hier ook terecht voor een spaghetti, een croque, een paninibroodje of een salade om hier op te eten of om mee te nemen. Heel wat mensen kennen me nog van Rijkevorsel en zijn blij dat ik weer broodjes smeer. En de naam? Tja, die was snel gekozen he. Iedereen kent de straat de Vrijheid, binnenkort hopelijk ook mijn broodjeszaak De Vrijheid (lacht).”

Concurrentie

Met De Broodplank én Le Chaupain zijn er al twee broodjeszaken op de Vrijheid, maar Myriam vreest de concurrentie niet. Bovendien ziet ze ook een gat in de markt. “Die andere zaken zijn na 14 uur niet meer open”, zegt Myriam. “Daarom kiezen wij ervoor om open te gaan van 11.30 tot 16.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag. Op donderdag en vrijdag zelfs tot 18.30 uur.” En Myriam verkoopt niet alleen broodjes en aanverwanten, maar de voorkant van het pand aan de kant van de Vrijheid heeft ze omgevormd tot een ijsjeskraam. “Iedereen die passeert kan via het raam vooraan een schepijsje of een waterijsje bestellen”, zegt Myriam. “Zeker met de warme periode die er zit aan te komen, gaat dat wel succes hebben, denk ik.”

