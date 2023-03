Met de aftakeling neemt de inhoud van mijn toilettas toe

Hervé Hellemans start met Doorgeef­luik Rijkevor­sel: “We gaan 70 tot 80 gezinnen in nood helpen”

Vier jaar geleden startte Hervé Hellemans uit Meer met Doorgeefluik Hoogstraten Noord waarmee hij gezinnen in nood verder helpt met voedings- en verzorgingsproducten en andere spullen. Zijn initiatief krijgt nu een ‘broertje’ in Rijkevorsel. Hij kreeg van de gemeente een lokaal ter beschikking in het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef. “Er is zoveel nood aan. Misschien dat we op termijn ook nog wel naar andere gemeenten trekken.”