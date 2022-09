‘Bloempotkachel' vat plots vuur: “Een alternatief om je huis mee te verwarmen? Zeker niet”

HoogstratenIn de nacht van donderdag op vrijdag is omstreeks 1 uur brand uitgebroken in een woning te Hoogstraten. De oorzaak? Een zogenaamde ‘bloempotkachel’, een geïmproviseerde verwarming gemaakt met theelichtjes en een stenen bloempot. “Een rage die niet zonder gevaar is”, zegt brandweerkapitein Jacques Van Gils.

Bloempotkachels zijn een echte trend, ontstaan en verspreid op sociale media. Het principe is eenvoudig: je maakt zelf een klein kacheltje door een stenen bloempot omgekeerd over enkele kaarsen of theelichtjes te plaatsen. De warmte die anders gewoon naar het plafond zou stijgen, wordt dan opgevangen in de bloempot die daardoor heet wordt en dus warmte uitstraalt. Ook een jongedame in Hoogstraten genoot thuis van wat extra warmte van zo’n kacheltje tot het donderdagnacht plots vuur vatte. “Het kacheltje stond op de salontafel. Een van de theelichtjes erin begon plots heel hevig te branden, waarna ook de bloempot zelf in brand schoot”, vertelt brandweerkapitein Jacques Van Gils.

Volledig scherm De bloempotkachel brandde helemaal uit. © Jacques Van Gils

“De jongedame was gelukkig nog wakker, heeft de brandweer verwittigd en is naar buiten gegaan. We waren ook snel ter plaatse. Maar een bloempotkachel? Wij wisten totaal niet wat we zouden aantreffen. Gelukkig bleef de schade redelijk beperkt”, vertelt hij. “Een van de brandweermannen kon het kacheltje - dat inmiddels pikzwart zag - oppakken en naar buiten dragen. De salontafel waar het op stond, was zelfs onbeschadigd. Er hing echter wel veel rook in de ruimte.”

Rage

De bewoonster kwam er dus met de schrik van af, maar het incident toont wel hoe gevaarlijk een dergelijke bloempotkachel kan zijn. “Het is blijkbaar een echte rage, zelf kende ik het nog niet. Ik heb ook een foto genomen en die doorgestuurd naar onze officieren om hen te waarschuwen”, zegt Van Gils. “Maar ik vraag me wel af hoeveel warmte zo’n kacheltje nu echt geeft. Als je er vlakbij zit, zal je dat wel voelen. Maar om je hele huis ermee te verwarmen? Dat is echt geen goed idee. Het blijft natuurlijk een open vlam en je kan het gemakkelijk omstoten.” Ook zouden bloempotkachels veel fijnstof vrijgeven. Wie wil besparen op zijn energiefactuur houdt het dus beter bij veiligere oplossingen.

